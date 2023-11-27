Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:39, 27 ноября 2023Среда обитания

Синоптик предрек новый шторм на юге России

Глава центра «Метео» предупредил о возможности нового шторма на юге России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Следующий жесткий шторм может обрушиться на юг России уже во вторник, 28 ноября. Об этом в разговоре с News.ru предупредил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

К вечеру понедельника, 27 ноября, скорость ветра в Краснодарском крае уменьшится, но в регионе по-прежнему будет идти дождь и мокрый снег, спрогнозировал Шувалов. Уже на следующий день ожидается новый циклон, который принесет с собой усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Длиться он, по мнению синоптика, может еще сутки.

Сейчас воздушная масса движется на север, смещаясь в сторону Великих Лук и Великого Новгорода, добавил Шувалов.

В минувшее воскресенье в Крым и Краснодарский край пришел мощный ураган. Особенно от стихии пострадал полуостров: без электричества здесь остались почти 500 тысяч человек, а скорость ветра достигала 40 метров в секунду. Кроме того, «шторм века» накрыл севастопольский музей-аквариум: волны разрушили кровлю и затопили зал.

Также накануне синоптики предупредили, что «черная метель» обрушится и на Москву. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, накрывший город в ночь на понедельник снегопад оказался самым мощным за последние 40 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      Центральную Россию накрыла «черная метель», а по Крыму ударил «шторм века». Такого разгула стихии не было 40 лет

      Названо число оставшихся без света из-за урагана россиян

      Перечислены шесть вредных советов для начальников

      В российском городе поссорились друзья и стали стрелять друг в друга

      Раскрыты подробности условий в Крыму после урагана

      Набережная в Сочи частично разрушилась из-за «шторма века»

      Популярная блогерша рассказала о сложности жизни в Москве

      «Красивая бабушка» отсмотрела 200 женихов и выбрала 74-летнего мотоциклиста

      Скифское золото Крыма доставили на Украину

      Грузовой «Прогресс» расстыкуется с МКС в конце ноября

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости