Синоптик предрек новый шторм на юге России

Глава центра «Метео» предупредил о возможности нового шторма на юге России

Следующий жесткий шторм может обрушиться на юг России уже во вторник, 28 ноября. Об этом в разговоре с News.ru предупредил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

К вечеру понедельника, 27 ноября, скорость ветра в Краснодарском крае уменьшится, но в регионе по-прежнему будет идти дождь и мокрый снег, спрогнозировал Шувалов. Уже на следующий день ожидается новый циклон, который принесет с собой усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Длиться он, по мнению синоптика, может еще сутки.

Сейчас воздушная масса движется на север, смещаясь в сторону Великих Лук и Великого Новгорода, добавил Шувалов.

В минувшее воскресенье в Крым и Краснодарский край пришел мощный ураган. Особенно от стихии пострадал полуостров: без электричества здесь остались почти 500 тысяч человек, а скорость ветра достигала 40 метров в секунду. Кроме того, «шторм века» накрыл севастопольский музей-аквариум: волны разрушили кровлю и затопили зал.

Также накануне синоптики предупредили, что «черная метель» обрушится и на Москву. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, накрывший город в ночь на понедельник снегопад оказался самым мощным за последние 40 лет.