В Словакии пригрозили перекрыть КПП на границе с Украиной

Союз автоперевозчиков Словакии пригрозил перекрыть КПП на границе с Украиной

Союз автоперевозчиков Словакии пригрозил 1 декабря перекрыть контрольно-пропускной пункт (КПП) на приграничном с Украиной переходе Вышне Немецке — Ужгород, если к этой дате не будет достигнут прогресс в восстановлении системы разрешений для украинских перевозчиков. Об этом сообщает РИА Новости.

«В случае, если не будет сдвига в поиске решения, Союз автоперевозчиков Словакии собирается заблокировать переход Вышне Немецке — Ужгород с 1 декабря 2023 года», — указали в организации.

Глава Министерства сельского хозяйства Словакии Рихард Такач заявил, что Братислава готова продлить запрет на ввоз в республику зерна и другой сельхозпродукции с Украины.