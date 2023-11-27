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17:02, 27 ноября 2023Мир

В Словакии пригрозили перекрыть КПП на границе с Украиной

Союз автоперевозчиков Словакии пригрозил перекрыть КПП на границе с Украиной

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Союз автоперевозчиков Словакии пригрозил 1 декабря перекрыть контрольно-пропускной пункт (КПП) на приграничном с Украиной переходе Вышне Немецке — Ужгород, если к этой дате не будет достигнут прогресс в восстановлении системы разрешений для украинских перевозчиков. Об этом сообщает РИА Новости.

«В случае, если не будет сдвига в поиске решения, Союз автоперевозчиков Словакии собирается заблокировать переход Вышне Немецке — Ужгород с 1 декабря 2023 года», — указали в организации.

Глава Министерства сельского хозяйства Словакии Рихард Такач заявил, что Братислава готова продлить запрет на ввоз в республику зерна и другой сельхозпродукции с Украины.

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