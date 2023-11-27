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07:48, 27 ноября 2023Россия

Смоленский губернатор прокомментировал попытку атаки беспилотника ВСУ на регион

Смоленский губернатор Анохин: никто не пострадал при попытке атаки дрона ВСУ

Фото: Pixabay

В Смоленской области при попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать регион с помощью беспилотника никто не пострадал. Об этом, комментируя попытку атаки, заявил губернатор российского региона Василий Анохин в Telegram-канале.

«Сегодня вечером в 23.20 силами ПВО Минобороны РФ и РЭБ в Смоленске была пресечена атака БПЛА. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», — написал он.

Ранее о пресечении атаки Украины в Смоленской области сообщили в Минобороны. Там уточнили, что сбитый системой противовоздушной обороны (ПВО) беспилотник был самолетного типа. В оборонном ведомстве назвали действия ВСУ попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

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      Анастасия Шейкина
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