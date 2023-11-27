Раскрыто влияние шторма на туриндустрию Сочи и Крыма

РСТ: шторм не оказал серьезного влияния на отдых туристов в Сочи и Крыму

Благодаря работе спецслужб мощный ураган, который обрушился на Крым и Краснодарский край, не оказал существенного влияния на отдых туристов, говорится в пресс-релизе Российского союза туриндустрии (РСТ), опросившего местных туроператоров-членов Союза. «Лента.ру» ознакомилась с текстом сообщения РСТ.

«В Сочи стихия действительно разгулялась не на шутку, но были предупреждения, и, главное, никто из туристов не пострадал. Сейчас идет расчистка улиц, убираются ветки, упавшие деревья. Вчера порядка десяти рейсов в Сочи были вынуждены уйти на запасные аэродромы, но сегодня, в понедельник, местный аэропорт работает в штатном режиме. Как в принципе и весь курорт», — цитирует РСТ вице-президента организации Юрия Барзыкина.

В пресс-релизе также уточняется, что заезд и выезд гостей проходит штатно. По данным РСТ, ряд отелей Крыма получили «незначительные повреждения».

Так, генеральный директор сочинского туроператора «Ривьера» Бэлла Тарасова отметила, что спецслужбы продолжают ликвидацию последствий стихии.

«Шторм очень серьезный, затронул практически все наше черноморское побережье. Но его ждали, экстренные службы были готовы, как и жители, и туристы. Стихия коснулась отдельных районов, город все-таки очень большой, и подавляющая его часть работает в обычном режиме. У нас понедельник не объявляли нерабочим днем, как в Крыму, люди добрались нормально на работу, все спокойно, туристов отправляем и принимаем. Люди улетают авиарейсами и поездами, здесь все как обычно», — приводит РСТ слова Тарасовой.

Союз также ссылается на слова главы РСТ в Крыму Бориса Зелинского, который сообщил об отсутствии серьезных повреждений на полуострове и уточнил, что работа по ликвидации последствий шторма «займет какое-то время».

Ранее на Крым и Краснодарский край обрушился мощный ураган. Стихия повалила деревья, сорвала крыши и вызвала подтопление домов. Тысячи крымчан остались без света и воды. В Евпатории около 100 человек пришлось эвакуировать из домов на побережье, там из-за урагана пострадали семь местных жителей.

Шторм на юге России привел к массовым сбоям железнодорожного движения. Из-за непогоды туристов закрыли в поезде Адлер — Москва на несколько часов.