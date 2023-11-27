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16:53, 27 ноября 2023Силовые структуры

Российский суд санкционировал заочный арест пресс-секретаря Meta Стоуна

В России суд заочно арестовал пресс-секретаря Meta Стоуна за терроризм

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Российский суд выдал санкцию на заочный арест пресс-секретаря корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Энди Стоуна по уголовному делу о содействии терроризму. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ему заочно предъявлено обвинение по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности с использованием своего служебного положения»).

МВД России объявило Стоуна в международный розыск.

25 октября депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что возвращение Instagram и Facebook (запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta) возможно в случае, если Meta изменит свою политику, признает ошибки и узаконит нахождение на территории России. В Роскомнадзоре считают, что предпосылок для снятия в России блокировки с соцсетей Instagram и Facebook пока нет.

В марте 2022 года Тверской суд Москвы признал компанию Meta, владеющую мессенджером WhatsApp и соцсетями Facebook и Instagram, экстремистской и запретил ее деятельность в России.

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      Любовь Ширижик
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