Экономист спрогнозировал укрепление рубля

Экономист Григорьев спрогнозировал укрепление рубля до 85 за доллар

Динамика повышения рубля сохранится до конца года, считает финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев. Дальнейшее укрепление национальной валюты он спрогнозировал в беседе с «Лентой.ру».

Важным фактором, который в ближайшее время будет определять динамику курса, экономист назвал продолжающееся воздействие валютных ограничений, которые были введены указом президента.

«По мере того, как проходит время, на российский валютный рынок поступает все больше валюты. Дело в том, что есть своя логика формирования валютной выручки у любой компании, которая зависит от продаж и от того, в какой момент покупатель расплачивается. Соответственно, по мере того, как идут продажи, покупатель платит своим российским поставщикам, деньги попадают на счета компаний, начинают возвращаться в Россию, то есть приток валюты увеличивается, что приводит к снижению курсовой стоимости доллара и евро», — пояснил эксперт.

Среди других имеющих значение факторов он выделил стоимость нефти. По словам Григорьева, она торгуется на неплохом уровне.

Плюс все уже признали, что введенный Западом потолок цен на российскую нефть абсолютно не работает. Она продается дороже, чем установлено потолком. Поэтому это тоже фактор укрепления рубля Владимир Григорьев экономист

Кроме того, в российской экономике наблюдается позитивная подвижка, что также имеет значение для курса рубля, отметил экономист. «По предварительным расчетам, ВВП России вырастет за этот год в большем объеме, чем предполагалось», — сообщил он.

Григорьев спрогнозировал, что с высокой долей вероятности доллар до конца года опустится до 85 рублей. «Ниже — маловероятно, хотя полностью исключать нельзя. Я думаю, максимально может выйти на 80, но я не уверен, что это произойдет», — поделился собеседник «Ленты.ру».

9 ноября в Центробанке объяснили укрепление рубля увеличившимся объемом продаж валютной выручки российскими экспортерами. Так, в октябре объемы возврата денежных средств на отечественный рынок увеличились до 12,5 миллиарда c 9,2 миллиарда в сентябре и 7,2 миллиарда долларов в августе.

В октябре президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому для некоторых российских компаний-экспортеров вводится обязательное правило продажи иностранной валюты, получаемой в качестве выручки.