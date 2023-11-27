В Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь прогремели взрывы

В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

«Сообщают о взрывах в Херсоне», — говорится в сообщении. Подробностей произошедшего не приводится.

26 ноября в Херсоне прогремела серия взрывов. Как сообщал глава местной украинской военной администрации Роман Мрочко, попадания зафиксированы в Корабельном и Днепровском районах. В результате атак были повреждены дома и транспорт. Информация о пострадавших уточняется.

До этого сообщалось о взрыве в украинском городе Николаев. Кроме того, в Николаевской области и на подконтрольной Украине части Херсонской области была объявлена воздушная тревога.