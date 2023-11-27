В ОДКБ рассказали о союзнических отношениях с Арменией

Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: Армения была и остается союзником организации

Армения была и остается союзником Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов, его слова передает ТАСС.

Генсек рассказал, что несмотря на отсутствие представителей Армении на саммите ОДКБ, который прошел в Минске 23 ноября, международное объединение сохраняет с республикой союзнические отношения. Тасмагамбетов также отметил, что не стоит «делать из этой ситуации (отсутствия делегации Армении — прим. «Ленты.ру») какие-либо категоричные выводы».

«Насколько известно секретариату, причины отсутствия делегации Армении носили технический характер. В любом случае это решение независимого и суверенного государства, влиять на которое не может ни одно другое государство или организация. ОДКБ уважает решение Республики Армения как полноправного члена организации», — подытожил генеральный секретарь.

В преддверии саммита ОДКБ Ереван подтвердил, что не планирует оставлять членство в организации.