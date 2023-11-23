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15:53, 23 ноября 2023Бывший СССР

Лидеры стран ОДКБ подписали пакет документов

Лидеры стран ОДКБ подписали 15 документов по итогам саммита в Минске

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Главы государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подписали пакет документов по итогам саммита в Минске. Об этом сообщает БелТА.

«Все вопросы рассмотрены и одобрены в ходе заседаний уставных органов ОДКБ и готовы к подписанию», — заявил на пленарном заседании генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. Уточняется, что лидерами стран организации были подписаны 15 документов.

Как отмечается, утверждена декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая должна подчеркнуть основные принципы работы организации. В документе содержится позиция объединения по актуальным проблемам международной безопасности.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу высоко оценил готовность системы безопасности ОДКБ. Он также отметил продолжающуюся работу над совместной системой противовоздушной обороны с каждым государством — членом организации.

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      Кристина Есикова
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