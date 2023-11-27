Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:49, 27 ноября 2023Интернет и СМИ

Звезда «Аншлага» словами «противно было читать» высказалась о слухе в СМИ о ней

Воробей заявила, что ей было противно читать в СМИ слух о ее дебоше в самолете

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Российская пародистка, звезда юмористической программы «Аншлаг» Елена Воробей раскрыла отношение к тиражируемым о ней в СМИ слухам. В интервью изданию «7 Дней» артистка заявила, что понимает, зачем пресса публикует материалы о ней с громкими заголовками.

«Однажды написали, что я устроила дебош в самолете, но в этом материале даже фотография была не моя. Противно было читать», — высказалась Воробей об одном из таких слухов.

Вместе с тем артистка отметила, что подобные публикации о ней в СМИ говорят о том, что она интересна читателям и журналистам. Кроме того, по словам звезды «Аншлага», она понимает, что громкие заголовки в прессе делаются для привлечения внимания.

Осенью 2022 года российские СМИ сообщили, что Воробей якобы эмигрировала в Израиль. Артистка опровергла эту информацию и объяснила, что отправилась в ближневосточное государство на гастроли. Воробей также подчеркнула, что старается игнорировать подобные публикации.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Две баллистические ракеты атаковали эсминец ВМС США. Он прибыл на помощь захваченному танкеру у берегов Йемена

      В России высказались о возможности расширить границы конфликта с Украиной

      Обокравшие дом сенатора от Алтая воры обчистили также коттедж его соседей

      Уличенная ФСБ в госизмене татуированная россиянка попала на видео

      В Кремле указали на роль США в сохранении проблемы Палестины

      Сотни тысяч жителей Крыма остались без света

      Снегопад в столице стал самым мощным за 40 лет

      В России обрушившуюся на береговую линию города гигантскую волну сняли на видео

      Дочь Ким Кардашьян высмеяла наряд экс-возлюбленного матери для Met Gala

      Российский военный спас раненого бойца ВСУ под угрозой обстрела

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости