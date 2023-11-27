Звезда «Аншлага» словами «противно было читать» высказалась о слухе в СМИ о ней

Воробей заявила, что ей было противно читать в СМИ слух о ее дебоше в самолете

Российская пародистка, звезда юмористической программы «Аншлаг» Елена Воробей раскрыла отношение к тиражируемым о ней в СМИ слухам. В интервью изданию «7 Дней» артистка заявила, что понимает, зачем пресса публикует материалы о ней с громкими заголовками.

«Однажды написали, что я устроила дебош в самолете, но в этом материале даже фотография была не моя. Противно было читать», — высказалась Воробей об одном из таких слухов.

Вместе с тем артистка отметила, что подобные публикации о ней в СМИ говорят о том, что она интересна читателям и журналистам. Кроме того, по словам звезды «Аншлага», она понимает, что громкие заголовки в прессе делаются для привлечения внимания.

Осенью 2022 года российские СМИ сообщили, что Воробей якобы эмигрировала в Израиль. Артистка опровергла эту информацию и объяснила, что отправилась в ближневосточное государство на гастроли. Воробей также подчеркнула, что старается игнорировать подобные публикации.