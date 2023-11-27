Выросло число пострадавших из-за урагана в Крыму

В МЧС сообщили, что из-за урагана в Крыму пострадали 10 человек

Число пострадавших в результате обрушившегося на Республику Крым урагана выросло до десяти человек. Об это сообщили в пресс-службе МЧС России в беседе с ТАСС.

Также в ведомстве подтвердили появившуюся ранее информацию о том, что еще одного человека спасти не удалось.

По словам собеседника агентства, проведена эвакуация более 350 жителей полуострова, 118 из них распределили по шести пунктам временного размещения.

Ранее в Крыму на территории части муниципальных образований из-за шторма ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Аналогичные меры предпримут в Севастополе.

Мощный шторм обрушился на Крым и Краснодарский край вечером 26 ноября. На полуострове порывы ветра местами достигали 40 метров в секунду, высота волн составила до 9 метров. Сотни тысяч жителей республики остались без электричества.

