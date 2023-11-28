Антикризисный фонд крупнейшей экономики Европы сравнили с карточным домиком

FT: изъятие €60 млрд разрушило планы кабмина ФРГ по расходам в 2023 и 2024 годах

Планы кабмина Германии по расходам в 2023 и 2024 годах оказались разрушены из-за изъятия из бюджета страны 60 миллиардов евро, сообщает Financial Times (FT). Также издание указывает на слом системы по борьбе с кризисами, которую долгое время выстраивал канцлер страны Олаф Шольц.

Для помощи бизнесу, который столкнулся с трудностями в ходе пандемии, в ФРГ был создан Фонд экономической стабилизации (WSF). Ему, в свою очередь, были выделены кредитные средства в размере 200 миллиардов евро, которые планировалось направить на субсидирование стоимости электричества и газа. Но в 2022-м немецкие компании получили на решение своих проблем лишь 30 миллиардов евро, а большую часть выплат из фонда власти перенесли на 2023 год. Высший суд посчитал это нарушением, после чего в Германии заявили о закрытии WSF до конца текущего года.

Кроме того, ранее Конституционный суд ФРГ счел неправомерным решение местного кабмина от 2021 года о перераспределении десятков миллиардов евро из одного фонда в другой. Речь идет о 60 миллиардах евро, направленных правительством на экологические проекты. При этом изначально средства были выделены на борьбу с коронавирусом. После рассмотрения иска оппозиционного блока ХДС/ХСС суд изъял эти средства из бюджета. По словам одного из источников, сотрудничавших с Шольцем, внебюджетные средства, являвшиеся опорой для системы канцлера, сейчас «рухнули, как карточный домик».

В конце ноября в Германии заявили о тяжелом государственном кризисе, образовавшемся на фоне бюджетных трудностей. По мнению премьер-министра Баварии и председателя Христианско-социального союза (ХСС) Маркуса Зедера, действующее правительство не справляется с трудностями и «изжило себя».