Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:29, 28 ноября 2023Наука и техника

Армия США получит усовершенствованную версию ATACMS

Армия США получит новую ракету PrSM для замены ATACMS в 2024 году

Фото: United States Army / Handout / Reuters

Американская компания Lockheed Martin успешно испытала ракету Precision Strike Missile (PrSM), которая заменит баллистические ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS). Армия США получит новый боеприпас в первом квартале 2024 года, пишет РИА Новости.

Отмечается, что PrSM испытывали на минимальных дистанциях на полигоне Уайт Сэндс в Нью-Мексико. «Хотя поражение целей на небольших расстояниях не основная задача для PrSM, это наиболее сложный вызов, поскольку скорости гиперзвуковые», — сообщили в компании. Считается, что в рамках испытаний поразили цель на расстоянии 85 километров.

Компании Lockheed Martin поручили разработать боеприпас, который станет более совершенной версией баллистической ракеты ATACMS. Поэтому PrSM обладает схожими характеристиками — дальность ракеты с наведением по GPS и инерциальной системе, составляет от 60 до 500 километров. Транспортно-пусковой контейнер вмещает две ракеты PrSM. Для запуска можно использовать пусковые установки HIMARS и MLRS M270.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Ракеты Судного дня. Как российское ядерное оружие стало самым мощным в мире
Ракеты Судного дня.Как российское ядерное оружие стало самым мощным в мире
8 ноября 2023

PrSM не относится к гиперзвуковому оружию, поскольку ракета не может маневрировать на скоростях в несколько чисел Маха. Она подходит к цели по баллистической траектории. Первые поставки PrSM планируют осуществить до конца года. Всего Пентагон планировал получить 3986 ракет, но после поставок ATACMS Киеву заказ могут увеличить.

Ранее в ноябре стало известно, что армия США и Lockheed Martin испытали ракету PrSM. Боеприпас запустили из пусковой установки HIMARS. В компании отметил, что испытания приближают PrSM к развертыванию и поставке ракет раннего оперативного потенциала.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине отравили жену главы разведки. Он признавал, что Киев стоит за терактами против известных россиян

      Большинство россиян выступили против идеи создать министерство счастья

      Госдума изменила правила досрочного выхода из колоний для части заключенных

      Полина Гагарина вышла в свет в прозрачном платье

      Оценена возможность повторения «шторма века»

      Россиянка изнасиловала попутчика в самолете на глазах у других пассажиров

      США выделят на восстановление энергетики Украины 25 миллионов долларов

      Генсек НАТО заявил об испытании в поддержке Украины

      Москвичей предупредили о новой метели

      Пассажирка авиарейса из Турции устроила дебош и публичный секс на борту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости