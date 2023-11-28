Армия США получит усовершенствованную версию ATACMS
Американская компания Lockheed Martin успешно испытала ракету Precision Strike Missile (PrSM), которая заменит баллистические ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS). Армия США получит новый боеприпас в первом квартале 2024 года, пишет РИА Новости.
Отмечается, что PrSM испытывали на минимальных дистанциях на полигоне Уайт Сэндс в Нью-Мексико. «Хотя поражение целей на небольших расстояниях не основная задача для PrSM, это наиболее сложный вызов, поскольку скорости гиперзвуковые», — сообщили в компании. Считается, что в рамках испытаний поразили цель на расстоянии 85 километров.
Компании Lockheed Martin поручили разработать боеприпас, который станет более совершенной версией баллистической ракеты ATACMS. Поэтому PrSM обладает схожими характеристиками — дальность ракеты с наведением по GPS и инерциальной системе, составляет от 60 до 500 километров. Транспортно-пусковой контейнер вмещает две ракеты PrSM. Для запуска можно использовать пусковые установки HIMARS и MLRS M270.
PrSM не относится к гиперзвуковому оружию, поскольку ракета не может маневрировать на скоростях в несколько чисел Маха. Она подходит к цели по баллистической траектории. Первые поставки PrSM планируют осуществить до конца года. Всего Пентагон планировал получить 3986 ракет, но после поставок ATACMS Киеву заказ могут увеличить.
Ранее в ноябре стало известно, что армия США и Lockheed Martin испытали ракету PrSM. Боеприпас запустили из пусковой установки HIMARS. В компании отметил, что испытания приближают PrSM к развертыванию и поставке ракет раннего оперативного потенциала.