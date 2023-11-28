Армия США получит усовершенствованную версию ATACMS

Армия США получит новую ракету PrSM для замены ATACMS в 2024 году

Американская компания Lockheed Martin успешно испытала ракету Precision Strike Missile (PrSM), которая заменит баллистические ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS). Армия США получит новый боеприпас в первом квартале 2024 года, пишет РИА Новости.

Отмечается, что PrSM испытывали на минимальных дистанциях на полигоне Уайт Сэндс в Нью-Мексико. «Хотя поражение целей на небольших расстояниях не основная задача для PrSM, это наиболее сложный вызов, поскольку скорости гиперзвуковые», — сообщили в компании. Считается, что в рамках испытаний поразили цель на расстоянии 85 километров.

Компании Lockheed Martin поручили разработать боеприпас, который станет более совершенной версией баллистической ракеты ATACMS. Поэтому PrSM обладает схожими характеристиками — дальность ракеты с наведением по GPS и инерциальной системе, составляет от 60 до 500 километров. Транспортно-пусковой контейнер вмещает две ракеты PrSM. Для запуска можно использовать пусковые установки HIMARS и MLRS M270.

PrSM не относится к гиперзвуковому оружию, поскольку ракета не может маневрировать на скоростях в несколько чисел Маха. Она подходит к цели по баллистической траектории. Первые поставки PrSM планируют осуществить до конца года. Всего Пентагон планировал получить 3986 ракет, но после поставок ATACMS Киеву заказ могут увеличить.

Ранее в ноябре стало известно, что армия США и Lockheed Martin испытали ракету PrSM. Боеприпас запустили из пусковой установки HIMARS. В компании отметил, что испытания приближают PrSM к развертыванию и поставке ракет раннего оперативного потенциала.