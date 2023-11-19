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18:58, 19 ноября 2023Наука и техника

США успешно испытали новую оперативно-тактическую ракету PrSM

Армия США успешно испытала новую оперативно-тактическую ракету PrSM

Фото: U.S. Army

Армия США совместно с компанией Lockheed Martin успешно испытала новую оперативно-тактическую ракету PrSM, которая заменит ATACMS. Об этом говорится в заявлении на сайте американской компании.

«PrSM была выпущена из пусковой установки HIMARS и поразила цель. Это испытание представляет собой кратчайшее пройденное на сегодняшний день расстояние, демонстрирующее неизменную точность системы от запуска до удара», — сообщили в компании.

Вице-президент подразделения Precision Fires компании Lockheed Martin Джей Прайс заявил, что эти учения стали первыми из нескольких производственных испытаний, приближающих PrSM к развертыванию и поставке ракет раннего оперативного потенциала.

Ранее военно-морские силы (ВМС) США испытали беспилотную лодку MARTAC Devil Ray T38, вооруженную барражирующими боеприпасами Switchblade 300. Дроны-камикадзе уничтожили несколько учебных целей. Оперативная группа 59 ВМС США, которая экспериментирует с интеграцией искусственного интеллекта и дронов в операции на Ближнем Востоке, испытала беспилотную лодку с дронами в ходе учений Digital Talon в Персидском заливе.

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      Семен Александров
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