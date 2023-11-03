The Drive: ВМС США испытали беспилотную лодку с дронами-камикадзе Switchblade

Военно-морские силы (ВМС) США испытали беспилотную лодку MARTAC Devil Ray T38, вооруженную барражирующими боеприпасами Switchblade 300. Дроны-камикадзе уничтожили несколько учебных целей, пишет The Drive.

Оперативная группа 59 ВМС США, которая экспериментирует с интеграцией искусственного интеллекта и дронов в операции ВМС на Ближнем Востоке, испытала беспилотную лодку с дронами в ходе учений Digital Talon в Персидском заливе. Быстроходный катер вооружили портативной пусковой установкой, вмещающей шесть барражирующих боеприпасов. Издание отмечает, что катер также оснастили антенной, похожей на антенну спутниковой связи Starlink, и станцией с дневными и ночными камерами.

Операторы на берегу управляли катером и поражали цели дронами Switchblade 300. Беспилотник получил боевую часть весом около 1,8 килограмма. Максимальная дальность полета аппарата составляет 10 километров, а длительность — около 15 минут.

«Подобная комбинация могла бы быть полезна в различных контекстах, включая обеспечение защиты от скопления небольших лодок с экипажем и без экипажа», — подчеркнул автор публикации.

В июне стало известно, что опытно-конструкторское бюро «Беспилотного авиастроения» разработало дрон-камикадзе самолетного типа «Вектор-120», который будет запускаться из одноразового переносного тубуса.