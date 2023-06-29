В России разработали запускающийся из тубуса дрон-камикадзе

ОКБ «Беспилотного авиастроения» разработало запускающийся из тубуса дрон «Вектор-120»

Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) «Беспилотного авиастроения» разработало дрон-камикадзе самолетного типа «Вектор-120», который будет запускаться из одноразового переносного тубуса. Об этом сообщили ТАСС в организации.

«В настоящее время ведутся проектные работы и опытное производство отдельных узлов барражирующего боеприпаса "Вектор-120". (...) Планируем выйти на этап летных испытаний уже в 2024 году. Аппарат будет запускаться из одноразового пускового тубуса, находящегося у бойца в амуниции», — сообщили в ОКБ.

Там отметили, что российский дрон сможет нести боевую часть весом 220-250 граммов — этого достаточно, чтобы превышать поражающий эффект от гранат РГД-5 и Ф-1 или «составить конкуренцию» выстрелу РПГ-7.

Разработчик сообщил, что похожую схему используют в американских барражирующих боеприпасах Switchblade. В отличие от этого дрона, «Вектор-120» сможет стартовать из любого положения. «Аппарат будет отстреливаться без видимого дыма, вылетать на определенное расстояние от пусковой установки, раскладывать крылья и выполнять полетное задание», — сообщили в организации.

По словам собеседника агентства, для использования «Вектора-120» не нужно развертывать систему запуска, а одноразовый тубус дешевле в производстве. Вес тубуса вместе с боеприпасом составляет 2,8 килограмма. В разложенном виде размах крыла дрона — 1,2 метра. Беспилотник, развивающий скорость около 200 километров в час, сможет летать около 30 минут. Аппарат планируют использовать для поражения живой силы противника, бронеавтомобилей, бронетранспортеров и боевых машин пехоты.

«Элементы, находящиеся в сменной боевой части, могут быть шрапнельного типа — это металлические изделия повышенной твердости, которые имеют большой радиус поражения», — заявили в ОКБ.

Ранее стало известно, что российский дрон-камикадзе «Овод» успешно применили в рамках специальной военной операции под Авдеевкой. Грузоподъемность аппарата составляет четыре килограмма.