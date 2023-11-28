Более девяти тысяч жителей российского региона остались без света
Более девяти тысяч жителей крупного района Владивостока остались без света. Об этом сообщил представитель прокуратуры Приморья. Его слова приводит РИА Новости.
По словам собеседника агентства, около 10:00 (03:00 мск) 28 ноября в результате аварии на линии электропередачи произошло прекращение электроснабжение на улицах Бурачка, Гульбиновича, Калинина, Могилевская, Можжевеловая, Олега Кошевого, Черемуховая и Харьковской. Всего без света остались 50 многоквартирных домов.
Отмечается, что сетевая организация проводит аварийно-восстановительные работы. Прокуратура района даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдению норматива устранения аварии и установлению ее причин.
Ранее сообщалось, что жизнеобеспечение населения может быть нарушено на территории 15 регионов шести федеральных округов России из-за штормового ветра и сильных осадков.