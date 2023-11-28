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07:00, 28 ноября 2023Россия

Более девяти тысяч жителей российского региона остались без света

Более 9000 жителей Владивостока остались без света из-за аварии на сетях

Более девяти тысяч жителей крупного района Владивостока остались без света. Об этом сообщил представитель прокуратуры Приморья. Его слова приводит РИА Новости.

По словам собеседника агентства, около 10:00 (03:00 мск) 28 ноября в результате аварии на линии электропередачи произошло прекращение электроснабжение на улицах Бурачка, Гульбиновича, Калинина, Могилевская, Можжевеловая, Олега Кошевого, Черемуховая и Харьковской. Всего без света остались 50 многоквартирных домов.

Отмечается, что сетевая организация проводит аварийно-восстановительные работы. Прокуратура района даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдению норматива устранения аварии и установлению ее причин.

Ранее сообщалось, что жизнеобеспечение населения может быть нарушено на территории 15 регионов шести федеральных округов России из-за штормового ветра и сильных осадков.

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      Екатерина Подвигина
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