Более девяти тысяч жителей российского региона остались без света

Более 9000 жителей Владивостока остались без света из-за аварии на сетях

Более девяти тысяч жителей крупного района Владивостока остались без света. Об этом сообщил представитель прокуратуры Приморья. Его слова приводит РИА Новости.

По словам собеседника агентства, около 10:00 (03:00 мск) 28 ноября в результате аварии на линии электропередачи произошло прекращение электроснабжение на улицах Бурачка, Гульбиновича, Калинина, Могилевская, Можжевеловая, Олега Кошевого, Черемуховая и Харьковской. Всего без света остались 50 многоквартирных домов.

Отмечается, что сетевая организация проводит аварийно-восстановительные работы. Прокуратура района даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдению норматива устранения аварии и установлению ее причин.

Ранее сообщалось, что жизнеобеспечение населения может быть нарушено на территории 15 регионов шести федеральных округов России из-за штормового ветра и сильных осадков.