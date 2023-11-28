Бывшая эскортница рассказала о пугающих ситуациях на работе

Бывшая эскортница из Австралии Блэр Хантер рассказала о своей работе в секс-индустрии и пугающих ситуациях на работе. Об этом сообщает Daily Star.

Женщина из города Мельбурн, которой сейчас около 30 лет, руководит эскорт-агентством. До этого она сама несколько лет предоставляла эскорт-услуги. Женщина призналась, что за это время не раз сталкивалась со странными просьбами клиентов и пугающими ситуациями. Так, например, один мужчина слизывал взбитые сливки с ног Хантер. А во время секса с другим клиентом женщине показалось, что у него случился сердечный приступ.

По словам Хантер, за время работы в эскорте ей особенно запомнились мужчины, с которыми у нее завязалась дружба. «Для меня лучшие воспоминания — это шутки и доверие, возникшие с клиентами, с которыми у меня была подлинная близость», — утверждает она.

Женщина также отметила, что благодарна работе в эскорте, так как она привела ее к финансовому успеху. Сейчас у Хантер два бизнеса, она приобретает недвижимость и путешествует. «Работа в секс-индустрии дала мне возможность осуществить свои мечты», — говорит она. Хантер подчеркивает, что теперь имеет гибкий рабочий график и может позволить себе регулярно баловать близких.

Ранее сообщалось, что страдающая от одиночества секс-работница с большим доходом перестала доверять мужчинам. По ее словам, опыт работы в эскорте заставил ее иначе посмотреть на брак.

