Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:25, 28 ноября 2023Интернет и СМИ

Мужчина решил сделать возлюбленной предложение и попался на измене

Кадр: @tiffanylyynn / TikTok

Американка Тиффани Лин поделилась историей о том, как ее возлюбленный попался на измене, когда делал ей предложение руки и сердца. Подробности она раскрыла в ролике, опубликованном в TikTok 25 ноября.

Лин отметила, что бойфренд сделал ей предложение после двух лет отношений. «Он отвез меня в парк аттракционов в Орландо (город в штате Флорида — прим. «Ленты.ру»). (...) Когда мы прибыли туда, он решил поучаствовать в соревнованиях. Перед тем как началось состязание, он мне отдал свой телефон и сказал: "Детка, пожалуйста, сними меня. Я хочу, чтобы ты увидела, что будет происходить"», — вспомнила она.

Материалы по теме:
Домогательства, измены и порно. Как самая известная многодетная семья Америки оказалась в центре секс-скандала?
Домогательства, измены и порно.Как самая известная многодетная семья Америки оказалась в центре секс-скандала?
11 ноября 2022
Жестокое шоу об изменах стало мировым хитом. Как его участников заставили смотреть на секс любимых с другими людьми?
Жестокое шоу об изменах стало мировым хитом.Как его участников заставили смотреть на секс любимых с другими людьми?
12 октября 2023

Мужчина одержал победу в соревнованиях и сразу после этого сделал возлюбленной предложение на глазах у публики, следившей за состязанием. Однако в этот момент на его телефон, который Лин держала в руках, начали приходить сообщения от незнакомой девушки. Как выяснилось, это была любовница, с которой бойфренд изменял рассказчице длительное время.

Американка призналась, что неприятное открытие о возлюбленном шокировало ее. Она отвела мужчину в ближайший ресторан, где сообщила ему, что знает о его неверности. В результате Лин рассталась с возлюбленным.

В комментариях пользователи похвалили рассказчицу за то, что ей удалось сохранить самообладание, и осудили ее бывшего бойфренда. «Вы поступили мудро, когда решили не говорить правду о нем зрителям», — написал один из них. Еще одна участница обсуждения заявила, что на месте героини истории начала бы вслух читать сообщения от любовницы, чтобы окружающие узнали о неверности мужчины.

Ранее американка поделилась в TikTok историей о том, как случайно узнала об изменах парня. По словам девушки, разоблачить возлюбленного ей помогла одна функция смарт-часов Apple Watch.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России обвинило ВСУ в отравлении продуктов. Военные заявляют о гибели 15 человек

      Работникам бывшего завода Volkswagen предложили уволиться

      Россиянин напал с ножом на племянницу и ее подругу и был арестован

      Экс-заключенный изнасиловал десятилетнюю падчерицу

      Испанцы захотели переехать в Португалию из-за нового налога

      В России разработали управляемые силой мысли дроны

      Мужчина решил сделать возлюбленной предложение и попался на измене

      В МЧС Крыма оценили сумму нанесенного штормом ущерба почти в полмиллиарда рублей

      Жителей столичного региона вновь предупредили об опасной погоде

      Россияне похитили знакомую для занятий проституцией и две недели ее избивали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости