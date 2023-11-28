Мужчина решил сделать возлюбленной предложение и попался на измене

Американка Тиффани Лин поделилась историей о том, как ее возлюбленный попался на измене, когда делал ей предложение руки и сердца. Подробности она раскрыла в ролике, опубликованном в TikTok 25 ноября.

Лин отметила, что бойфренд сделал ей предложение после двух лет отношений. «Он отвез меня в парк аттракционов в Орландо (город в штате Флорида — прим. «Ленты.ру»). (...) Когда мы прибыли туда, он решил поучаствовать в соревнованиях. Перед тем как началось состязание, он мне отдал свой телефон и сказал: "Детка, пожалуйста, сними меня. Я хочу, чтобы ты увидела, что будет происходить"», — вспомнила она.

Мужчина одержал победу в соревнованиях и сразу после этого сделал возлюбленной предложение на глазах у публики, следившей за состязанием. Однако в этот момент на его телефон, который Лин держала в руках, начали приходить сообщения от незнакомой девушки. Как выяснилось, это была любовница, с которой бойфренд изменял рассказчице длительное время.

Американка призналась, что неприятное открытие о возлюбленном шокировало ее. Она отвела мужчину в ближайший ресторан, где сообщила ему, что знает о его неверности. В результате Лин рассталась с возлюбленным.

В комментариях пользователи похвалили рассказчицу за то, что ей удалось сохранить самообладание, и осудили ее бывшего бойфренда. «Вы поступили мудро, когда решили не говорить правду о нем зрителям», — написал один из них. Еще одна участница обсуждения заявила, что на месте героини истории начала бы вслух читать сообщения от любовницы, чтобы окружающие узнали о неверности мужчины.

Ранее американка поделилась в TikTok историей о том, как случайно узнала об изменах парня. По словам девушки, разоблачить возлюбленного ей помогла одна функция смарт-часов Apple Watch.