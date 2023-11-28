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06:00, 28 ноября 2023Среда обитания

Россияне подсчитали траты на ремонт мечты

Россияне оказались готовы потратить на ремонт мечты более 500 тысяч рублей

Фото: Austin Wehrwein / Unsplash

Почти треть россиян (32 процента) оказались готовы потратить на ремонт мечты более 500 тысяч рублей. Расходы на идеальное переустройство квартиры подсчитали участники опроса онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру», с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

По данным специалистов, еще 11 процентов респондентов оценивают ремонт мечты в 100-150 тысяч рублей, 9 процентов — в 150-200 тысяч рублей, а 22 процентам достаточно будет суммы менее 100 тысяч рублей, чтобы довести жилье до идеала.

Значительная доля россиян (41 процент) отметила, что внешний вид квартиры или дома существенно влияет на их настроение. Каждый третий (30 процентов) получает удовольствие от обустройства и декорирования своего дома. Еще 29 процентов указали, что обстановка в доме никак не сказывается на их настроении.

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При этом 30 процентов россиян считают ремонтом мечты стильный минимализм со сдержанным, но красивым декором. Для каждого четвертого (24 процентов) продуманная до мелочей система хранения. 22 процента опрошенных убеждены, что в жилье мечты должна быть бытовая техника от «модных» брендов. Для 17 процентов важна дорогая мебель, а для 16 процентов — высокобюджетные отделочные материалы.

Большинство россиян (60 процентов) не устраивает ремонт и интерьер в месте, где они сейчас живут. Более трети респондентов указали, что их ремонт устарел и требует обновления (38 процентов) и что их не устраивает слишком маленькая площадь квартиры или дома (35 процентов). Каждому пятому (20 процентов) не нравится состояние отделки. Среди проблем россиян также назвали старую сантехнику (15 процентов), внешний вид мебели и нехватку мест для хранения (13 процентов).

Ранее самой популярной у россиян суммой, которая необходима для проведения ремонта мечты, оказался один миллион рублей — эту цифру указали 15 процентов участников опроса.

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      Нина Ташевская
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