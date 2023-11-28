Пользователи Google Drive пожаловались на пропажу файлов

Google признала факт исчезновения файлов у пользователей Google Drive

Компания Google признала проблему исчезновения файлов у некоторых пользователей фирменного облачного сервиса. Об этом сообщает издание 9to5Google.

Журналисты медиа обратили внимание, что многие пользователи пожаловались на то, что потеряли доступ к ряду своих файлов на сервисе Google Drive. По словам потребителей, проблема выглядит так, будто сервис не сохранил некоторые документы, загруженные в последние дни, недели или месяцы.

В Google признали факт наличия проблемы. «Мы изучаем сообщения о проблеме, затрагивающей ограниченную группу пользователей», — заявили представители компании. В корпорации также заметили, что неполадки возникли у пользователей персональных компьютеров. Также инженеры Google заявили, что проблема связана с версиями сервиса с 84.0.0.0 по 84.0.4.0.

По словам журналистов 9to5Google, сбой на стороне сервиса может иметь серьезные последствия — особенно для бизнес-пользователей. «Личные данные людей могут быть потеряны, и Google может быть в этом виновата», — заключили авторы.

Ранее журналисты издания TechRadar выяснили, что популярный сервис «Google Календарь» прекратит работу на ряде старых Android-смартфонов. В ближайшем будущем сервис перестанет работать на устройствах под управлением Android 7 и более старых ОС.