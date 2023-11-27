Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:48, 27 ноября 2023Наука и техника

Сервис Google перестанет работать на миллионах старых смартфонов

TechRadar: «Google Календарь» перестанет работать на смартфонах с Android 7

Фото: Elle Cartier / Unsplash

Популярный сервис «Google Календарь» прекратит работу на ряде старых Android-смартфонов. Об этом сообщает издание TechRadar.

Журналисты медиа сослались на специалистов, которые изучили новую версию сервиса Google и нашли в коде упоминание, что программа перестанет работать на ряде устройств. В сообщении указано, что актуальная версия сервиса будет активна только на смартфонах, работающих под управлением Android 8 или более новой ОС.

Авторы отметили, что таким образом «Google Календарь» не будет работать на девайсах с Android 7. Журналисты издания подчеркнули, что, по данным StatCounter, доля операционной системы составляет 2,12 процента — то есть миллионы потребителей продолжают пользоваться устаревшей ОС.

Android 7 Nougat вышла в 2016 году. Последний апдейт Android 7.1.2 появился в апреле 2017 года — с тех пор система не обновлялась. Журналисты предположили, что «Google Календарь» перестанет работать в качестве встроенного в ОС приложения, но доступ к нему останется через браузер.

В конце ноября стало известно, что в декабре Google начнет удалять неактивные аккаунты пользователей ряда сервисов. В корпорации объяснили эту меру освобождением места на серверах и повышением безопасности данных.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Северная Корея массово лысеет из-за военных фуражек и дешевых шампуней. Как целая нация лишается волос?

      В МИД России оценили возможность диалога с США по стратегической стабильности

      Режиссер «Сумерек» назвала подходящих к перезапуску фильма актеров

      Сын Кернеса обвинил мэра Харькова в захвате власти в городе

      Премьер Украины назвал собранную Европейским инвестбанком сумму помощи для Киева

      После отравления двухлетней девочки тяжелым наркотиком возбуждено уголовное дело

      Пилот случайно посадил самолет в другом городе и оправдался плохой погодой

      Сервис Google перестанет работать на миллионах старых смартфонов

      Директор Марины Хлебниковой ответил на вопрос о ее состоянии

      Еще двоих торговцев метадоном задержали в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости