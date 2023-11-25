Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:04, 25 ноября 2023Интернет и СМИ

Google удалит неактивные аккаунты россиян в ряде сервисов

Google с 1 декабря начнет удалять неактивные аккаунты пользователей

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

С первых чисел декабря Google начнет удалять неактивные аккаунты пользователей ряда сервисов. Об этом компания предупредила в своем блоге.

Новые правила коснутся владельцев почты Gmail, сервиса для создания документов Docs, хранилища Drive, сервиса аудиозвонков и видеоконференций Meet, планировщика Calendar, а также фотохостинга Google Photos. Доступ к ним потеряют пользователи, которые ни разу не вошли в свои учетные записи за последние два года.

Google объяснила эту меру освобождением места на серверах компании и повышением безопасности данных.

Ранее сообщалось, что компания Google обновила защитную систему магазина приложений Google Play.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      «Давайте просто воевать» В Киеве рассказали, как с подачи Бориса Джонсона отказались от мирного соглашения с Россией

      Ефимова рассказала о главной мечте

      Минобороны опубликовало кадры уничтожения бойцов ВСУ с помощью беспилотника

      Израильское судно обстреляли в Аравийском море

      Падение крана у комплекса «СнежКом» под Москвой попало на видео

      В Совфеде ответили угрожающему уничтожить Крымский мост главе СБУ

      Армения и Саудовская Аравия подписали протокол о дипломатических отношениях

      В Минтрансе назвали сумму субсидий на авиаперевозки в 2024 году

      В России отреагировали на отказ Финляндии вести дискуссии по ситуации на границе

      В Германии не сочли проблемы с бюджетом поводом отказать в помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости