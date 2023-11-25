Google удалит неактивные аккаунты россиян в ряде сервисов

Google с 1 декабря начнет удалять неактивные аккаунты пользователей

С первых чисел декабря Google начнет удалять неактивные аккаунты пользователей ряда сервисов. Об этом компания предупредила в своем блоге.

Новые правила коснутся владельцев почты Gmail, сервиса для создания документов Docs, хранилища Drive, сервиса аудиозвонков и видеоконференций Meet, планировщика Calendar, а также фотохостинга Google Photos. Доступ к ним потеряют пользователи, которые ни разу не вошли в свои учетные записи за последние два года.

Google объяснила эту меру освобождением места на серверах компании и повышением безопасности данных.

Ранее сообщалось, что компания Google обновила защитную систему магазина приложений Google Play.

