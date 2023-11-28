Египет внезапно подешевел для россиян на короткий срок

РСТ: цены на туры в Египет с начала ноября снизились на 20 процентов

Египет внезапно подешевел для россиян — цены на туры в эту арабскую страну с начала ноября снизились в среднем на 20 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ).

Уточняется, что более дешевые предложения есть только на короткий срок — до Нового года. По словам директора турагентства «Гран Турне» Ольги Наумовой, с 30 ноября до январских праздников можно купить тур на неделю в хороший отель Египта категории «четыре звезды» за 90 тысяч рублей на двоих.

Однако с приближением Нового года цены на путевки в Египет будут расти, отметила Наумова. При этом местные отели, с ее точки зрения, ценник не задирают.

«Например, в Хургаде Siva Grand Beach категории "четыре звезды" на первой линии с вылетом 27 декабря на неделю будет стоить от 120 тысяч на двоих, Ali Baba Palace той же категории — от 133 тысяч рублей, а "пятерка" Grand Rotana в Шарм-эш-Шейхе — от 160 тысяч рублей», — пояснила директор турагентства.

Она также отметила важность сохранения текущего курса рубля для туристической отрасли.

Ранее российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в Египте и раскрыла самый выгодный способ оплаты услуг в этой стране. По ее словам, в любой сувенирной лавке у туристов куда охотнее берут доллары или евро. Коновалова пояснила, что местные деньги постоянно обесцениваются, поэтому египтяне предпочитают иметь доход в валюте.