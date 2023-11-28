Энергоснабжение в Краснодарском крае полностью восстановлено

МЧС: энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму восстановили

Энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму полностью восстановлено. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Также в ведомстве отметили, что в Ростовской области вода сошла, подтопленных населенных пунктов нет, на месте проводится работа оценочных комиссий. При этом в Крыму, Донецкой народной республике (ДНР), Краснодарском крае и Севастополе остаются подтопленными 324 жилых дома, 100 гостевых домов, первые этажи и подвалы пяти многоквартирных домов и 503 приусадебных участка.

По данным МЧС, из зон подтоплений Южного федерального округа эвакуированы 995 человек, в том числе 179 детей. В пунктах временного размещения находится 91 человек, остальные пострадавшие временно поселились у родственников.

В минувшее воскресенье в Крым и Краснодарский край пришел мощный ураган. Особенно от стихии пострадал полуостров: без электричества здесь остались почти 500 тысяч человек, а скорость ветра достигала 40 метров в секунду. Кроме того, «шторм века» накрыл севастопольский музей-аквариум: волны разрушили кровлю и затопили зал.

Утром 28 ноября девяти тысяч жителей крупного района Владивостока остались без света из-за аварии. В общем сложности электроэнергия пропала в 50 многоквартирных домах. Об этом сообщил представитель прокуратуры Приморья.