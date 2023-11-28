Финляндия отказалась принимать беженцев на границе с Россией

Helsingin Sanomat: Финляндия не будет принимать беженцев на границе с Россией

Финляндия не будет принимать беженцев на границе с Россией, а движение закроется полностью за исключением грузового транспорта. Об этом сообщает местное издание Helsingin Sanomat.

По данным источника, решение правительства об отказе в приеме людей, запрашивающих международную защиту, на финско-российской границе будет обнародовано во вторник, 28 ноября. Уточняется также, что запрашивать убежище в Финляндии теперь можно будет только в международном аэропорту Хельсинки-Вантаа и морских портах страны.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии захотело ввести новые ограничения на границе с Россией. Детали планирующихся на восточной границе изменений глава МВД страны Мари Рантанен уточнять не стала.