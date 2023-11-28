Финляндия захотела ввести новые ограничения на границе с Россией

Правительство Финляндии введет новые ограничения на границе с Россией

Правительство Финляндии захотело ввести новые ограничения на границе с Россией. О них объявят во вторник, 28 ноября, сообщает Yle со ссылкой на главу МВД страны Мари Рантанен.

Министр не стала уточнять детали планирующихся на восточной границе ограничений.

Ранее сообщалось, что Агентство Европейского союза (ЕС) по границам Frontex направило в Финляндию сотрудников для усиления пограничного контроля с Россией. В состав персонала входят офицеры пограничной службы, специалисты по регистрации лиц, ищущих убежище, эксперты по документам и переводчики.

В ноябре кабинет министров Финляндии решил закрыть все КПП на границе с Россией, кроме одного — Райа-Йоосеппи (с российской стороны — Лотта, Мурманская область). Решение правительства вступит в силу в 00:00 24 ноября (01:00 по Москве). КПП будут закрыты минимум до 23 декабря.