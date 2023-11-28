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18:00, 28 ноября 2023Путешествия

Финляндия отменила все прежние постановления о закрытии КПП

Кабмин Финляндии: закрытие границы с РФ отменило все прежние постановления

Фото: Lehtikuva / Emmi Korhonen / Reuters

Решение Финляндии о полном закрытии границы с Россией для просителей убежища отменило все прежние постановления об ограничении работы контрольно-пропускных пунктов (КПП). Об этом говорится в заявлении на сайте финского кабмина.

Правительство страны также добавило, что решение о закрытии может быть отменено или продлено в зависимости от необходимости защитить Финляндию от угрозы национальной безопасности или общественному порядку.

Ранее власти Финляндии приняли решение закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией для лиц, ищущих убежище. КПП будут закрыты с 30 ноября до 13 декабря. Пропускать через границу будут только грузовой транспорт. Однако прошения о предоставлении убежища все еще можно будет подать в портах и аэропортах.

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      Зарина Дзагоева
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