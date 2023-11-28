Ида Галич вышла в свет в откровенном платье

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя знаменитость посетила светское мероприятие в черном платье длины миди с многочисленными вырезами на животе, груди и шее. При этом наряд звезды обнажал ее плечи. Свой образ Галич дополнила серой шубой и меховой шапкой.

Помимо этого, она распустила длинные темные волосы, завитые в крупные локоны. Кроме того, блогерша сделала яркий макияж с акцентом на губах.

Ранее в ноябре Ида Галич показала послеродовой «валик» на животе и назвала способы его скрыть. Знаменитость предстала перед камерой в черном кроп-топе и трусах, заявив, что набрала лишние килограммы.