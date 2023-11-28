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00:17, 28 ноября 2023Спорт

Идущая третьей в Первой лиге команда уволила главного тренера

Клуб Первой лиги по футболу «Акрон» уволил главного тренера Евгения Калешина

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Клуб Первой лиги по футболу «Акрон» уволил главного тренера Евгения Калешина. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

В клубе заявили, что приняли решение прекратить трудовые отношения со специалистом из-за разногласий в пути развития. «Акрон» пожелал Калешину успехов в дальнейшей карьере. Отмечается, что об изменениях в тренерском штабе и назначении нового главного тренера будет сообщено дополнительно.

Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 года. В нынешнем сезоне после 20 матчей команда занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 35 очков. Акрон отстает от лидирующей «Махачкалы» на два очка.

В минувшем сезоне тольяттинцы дошли до финала Пути регионов Кубка России, победив клубы Российской премьер-лиги «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». В матче за выход в суперфинал «Акрон» уступил «Краснодару».

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      Анастасия Борисова
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