Идущая третьей в Первой лиге команда уволила главного тренера

Клуб Первой лиги по футболу «Акрон» уволил главного тренера Евгения Калешина

Клуб Первой лиги по футболу «Акрон» уволил главного тренера Евгения Калешина. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

В клубе заявили, что приняли решение прекратить трудовые отношения со специалистом из-за разногласий в пути развития. «Акрон» пожелал Калешину успехов в дальнейшей карьере. Отмечается, что об изменениях в тренерском штабе и назначении нового главного тренера будет сообщено дополнительно.

Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 года. В нынешнем сезоне после 20 матчей команда занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 35 очков. Акрон отстает от лидирующей «Махачкалы» на два очка.

В минувшем сезоне тольяттинцы дошли до финала Пути регионов Кубка России, победив клубы Российской премьер-лиги «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». В матче за выход в суперфинал «Акрон» уступил «Краснодару».