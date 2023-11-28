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12:54, 28 ноября 2023Наука и техника

Успех iPhone 15 относительно других смартфонов Apple оценили

DSCC: смартфоны серии iPhone 15 оказались популярнее, чем iPhone 14 и 13

Фото: Leon Neal / Getty Images

Компания Apple продала больше новых iPhone, чем в 2022 и 2021 годах. Об этом сообщается в отчете Display Supply Chain Consultants (DSCC).

Специалисты агентства оценили успех актуальных смартфонов относительно других моделей бренда. Выяснилось, что спустя два месяца после появления девайсов в продажу поставки дисплеев для iPhone 15 превысили поставки передних панелей для iPhone 14 на 16 процентов, iPhone 13 — на 21 процент. Из этого аналитики сделали вывод, что актуальные телефоны пользуются большей популярностью, чем модели прошлых лет.

Также оказалось, что Apple начала продавать больше дорогих флагманов, чем раньше. Доля моделей iPhone 15 Pro и 15 Pro Max относительно всех устройств линейки составила 64 процента. Для сравнения, в случае iPhone 14 и iPhone 13 этот показатель составлял 54 процента.

Кроме того, в сентября Apple заказывала 65 процентов панелей для Pro-гаджетов. В октябре этот показатель вырос до 71 процента. Аналитики DSCC подытожили, что американская компания чаще продавала дорогие смартфоны и, соответственно, больше зарабатывала.

Ранее специалисты Counterpoint Research заявили, что поставки смартфонов в Европе в третьем квартале упали на 11 процентов. Лидером рынка осталась Samsung, ниже расположились Apple и Xiaomi.

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      Андрей Ставицкий
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