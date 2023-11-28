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21:13, 28 ноября 2023Мир

В США рассказали об уничтожении самолетов ВСУ российскими военными

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: военные ВС РФ уничтожат F-16, как и любой самолет ВСУ

Фото: REUTERS / Kevin Lamarque

Российские военные уничтожат американские истребители F-16 на территории Украины так же, как и любой другой украинский самолет в зоне спецоперации. Об этом рассказал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-канала The Geopolitics In Conflict Show.

«Нет никакого волшебного оружия, которого США могли бы предоставить. Когда появятся F-16, то Россия их уничтожит, как и украинские Су-27 или любые другие самолеты», — отметил эксперт.

По словам Джонсона, аналогичная судьба будет ждать не только авиацию, но и любую другую технику. Он подчеркнул, что новые танки будут гореть так же, как и британские Challenger2 или немецкие Leopard2.

Ранее Ларри Джонсон назвал последствия отказа Киева от переговоров с Москвой. По его словам, отказ Украины от заключения мира с Россией приведет к тому, что республика потеряет Харьков и Одессу.

Эксперт подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский сейчас мало что может сделать, чтобы улучшить ситуацию: страна продолжит терять территории в конфликте с Россией.

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      Марина Совина
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