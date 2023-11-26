В США назвали последствия отказа Украины от мира с Россией

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Украина потеряет Харьков и Одессу

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с YouTube-каналом Dialogue works назвал последствия отказа Киева от переговоров с Москвой.

По его словам, отказ Украины от заключения мира с Россией приведет к тому, что республика потеряет Харьков и Одессу. «У украинцев был шанс добиться мира, и у них тогда остались бы Херсонская и Запорожская области, но теперь уже нет», — заявил он.

Джонсон подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский сейчас мало что может сделать, чтобы улучшить ситуацию: страна продолжит терять территории в конфликте с Россией.

Ранее Джонсон заявил, что Запад дал понять, что ему не нужны Зеленский и руководимая им республика. По его словам, необходимость в президенте отпала, так как страна не способна продолжать конфликт.