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14:08, 26 ноября 2023Мир

В США рассказали о сигнале Запада Зеленскому

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Запад дал понять, что ему не нужен Зеленский

Фото: Thomas Peter / Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Запад дал понять, что ему не нужны президент Украины Владимир Зеленский и руководимая им республика.

По его словам, необходимость в Зеленском отпала, так как страна не способна продолжать конфликт. При этом даже если Вашингтон передаст Киеву больше оружия, им не смогут воспользоваться, так как в рядах украинских войск заканчиваются солдаты.

Джонсон отметил, что недавние визиты министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона и главы Пентагона Ллойда Остина в Киев носят лишь формальный характер, так как западная поддержка не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) одержать победу. «Они (Запад и Украина. — прим. "Ленты.ру") пытаются отвратить неизбежное», — заключил он.

Ранее в Германии указали на изнеможение солдат ВСУ. Подобная ситуация создает серьезные проблемы для Зеленского, так как вынуждает усилить мобилизацию в стране, что вызывает недовольство ее граждан.

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      Варвара Кошечкина
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