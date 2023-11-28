Крупнейший айсберг пришел в движение впервые за 30 лет. Полвека назад он унес в океан советскую антарктическую базу

Крупнейший айсберг вынесло на чистую воду Южного океана впервые за 30 лет

Самый крупный в мире айсберг А23а пришел в движение впервые за десятки лет — его вынесло на чистую воду в Южном океане. В Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ) прогнозируют, что в ближайшее время объекту может грозить исчезновение.

Известно, что А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера еще в сентябре 1986 года. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла. Весной объект начал активный дрейф в сторону кромки льда.

Ученые описывают два варианта возможной судьбы крупнейшего айсберга

Специалисты допускают, что А23а в ближайшем будущем либо прекратит свое существование, либо останется в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать еще несколько лет.

Согласно прогнозу, айсберг подхватят океанские течения из пролива Брансфилда на восток. Затем он проследует вдоль Южных Оркнейских островов и выйдет в море Скоша. В таком случае объект быстро исчезнет под воздействием ветра, волн и теплых океанских вод

В институте добавили, что за прошедшую антарктическую зиму А23а преодолел 2070 километров, что соответствует расстоянию от Санкт-Петербурга до Краснодара. При этом его площадь осталась неизменна — около 4170 квадратных километров.

Активный дрейф А23а возобновился в середине лета

В июле ученые докладывали, что самый крупный на планете айсберг возобновил дрейф в Южном океане. Скорость его движения составляла 150 километров в месяц.

В конечном итоге дни жизни айсберга сочтены, он будет вынесен на чистую воду, вероятнее всего, уже в этом году ученые ААНИИ

На тот момент он находился в море Уэдделла и двигался вдоль берегов Антарктиды. Специалисты подчеркивали, что будущее А23а зависит от воздействия течений, выступов подводного рельефа, а также метеорологических факторов.

Фото: Olaf Krüger / Globallookpress.com

Полвека назад на айсберге располагалась советская антарктическая база

Советская сезонная антарктическая база «Дружная-1» была основана в конце декабря 1975 года и расположена на леднике Фильхнера, в 1,5 километра от края. Станция работала в летний сезон, а на зиму ее консервировали.

Известно, что на побережье был оборудован причал для транспортных судов, а на территории самой станции — 16 жилых домов, баня, электростанция, радиостанция, кают-компания, склад и прочие помещения. Работавшие на базе специалисты — около 150 человек — проводили геолого-геофизические и геодезические исследования ледников.

В июне 1986 года часть ледника, на котором как раз находилась «Дружная», откололась и была унесена в океан. В Антарктиду тогда послали спасательную экспедицию, однако базу, погребенную под снегами, удалось найти лишь в феврале следующего года.