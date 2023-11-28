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13:26, 28 ноября 2023Силовые структуры

Российскую журналистку заочно арестовали за призывы к терроризму

Суд заочно арестовал журналистку Лойко за оправдание терроризма

Фото: Worawee Meepian / Shutterstock / Fotodom

Тимирязевский суд Москвы санкционировал заочный арест журналистки Анны Лойко, обвиняемой в оправдании терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следственных органов. Лойко проходит по уголовному делу, возбужденному по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Она подлежит заключению под стражу с момента ее задержания или экстрадиции в Россию.

20 ноября стало известно, что МВД России объявило Лойко в федеральный розыск. О возбуждении против нее уголовного дела об оправдании терроризма сообщалось в начале месяца. По версии следствия, журналистка опубликовала в Telegram-канале текст, оправдывающий идеологию запрещенной в России террористической организации.

RT указывал, что Лойко попала под следствие за статью трехлетней давности о запрещенной в России террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»). Журналистка находится в Грузии.

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      Любовь Ширижик
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