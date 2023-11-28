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18:43, 28 ноября 2023Россия

Минобороны России заявило о гибели 15 человек из-за отравленных ВСУ продуктов

Минобороны России: минимум 15 человек погибли из-за отравленных ВСУ продуктов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Минимум 15 человек погибли из-за отравленных Вооруженными силами Украины (ВСУ) продуктов. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на сессии Конгресса молодых ученых, пишет РИА Новости.

По словам представителя Минобороны, за время спецоперации зафиксировано 17 случаев применения ВСУ химического оружия для отравления продуктов питания.

Кириллов добавил, что российские военные химики обнаружили в компонентах этого оружия соединения, которые производятся «только в одной стране». Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что этот компонент дорого стоит и у синтезирующего его государства «большой "пунктик" по поводу этого вещества».

В рамках выступления Кириллов также предупредил, что из-за провала контрнаступления ВСУ могут применить биологическое оружие для заражения источников воды, запасов продовольствия и кормов для животных. По его словам, об этом говорит обнаружение на взятых под контроль России территориях «большого количества штаммов, переданных из американских коллекций тепловых культур, а также замороженных биосред для культивирования возбудителей бактериальной и вирусной среды».

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Ранее Кириллов заявил, что спецслужбы Украины, возможно, планируют совершить провокацию с использованием биологического оружия и обвинить в этом Россию. Как сообщил представитель Минобороны, во Львове при поддержке США уже отрабатывали провокации с применением вируса гриппа птиц.

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      Сергей Истомин
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