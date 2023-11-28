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17:19, 28 ноября 2023Ценности

Модели из Китая побили себя по лицу в рекламе косметики и прославились в сети

Кадр: таня таня / YouTube

Агрессивное поведение моделей из Китая в рекламе косметики прославило их в соцсетях. На соответствующие видео обратили внимание в Medialeaks.

Речь идет о промороликах, на которых девушки представляют водостойкие продукты бренда FVINA BEAUTY. На размещенных кадрах манекенщицы грубыми движениями наносят на лицо тональный крем и пудру, после чего ударяют себе по коже ладонью, демонстрируя стойкость продуктов. Так, одна из них побила себя по лицу, прислонив салфетку и медицинскую маску к щеке.

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Другой амбассадор ретейлера воспользовалась косметикой в бассейне, после чего умылась водой. Некоторые девушки также красятся продукцией FVINA BEAUTY под дождем, чтобы показать их водостойкие свойства. Подобные публикации набирают в китайских соцсетях десятки миллионов просмотров.

В августе американская певица Кэти Перри снялась в откровенном образе для рекламы собственной марки обуви Katy Perry Collections и вызвала споры в сети. Исполнительница позировала в туалете со спущенными ниже колен трусами. При этом она надела рубашку и серый костюм, который состоял из приталенного пиджака и короткой юбки.

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      Карина Черных
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