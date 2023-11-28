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14:10, 28 ноября 2023Наука и техника

На Амурском судозаводе построят корабли с «Цирконами»

На АСЗ запустят строительство серии фрегатов проекта 22350 для Минобороны России

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

На Амурском судостроительном заводе (АСЗ) запустят строительство фрегатов проекта 22350, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Циркон». Об этом начальник управления промышленности краевого Минпромторга Алексей Абросимов сообщил ТАСС.

«В производственную программу ПАО "АСЗ" до 2033 года вошли перспективные военные корабли проекта 22350 класса "Фрегат"», — сказал он. Абросимов отметил, что планируется строительство серии кораблей для Минобороны России.

По его словам, для обеспечения спуска фрегатов на воду, их транспортировки к месту испытаний и сдачи необходимы строительство докового комплекса со спусковым доком-понтоном и транспортным доком, а также реконструкция гидротехнических сооружений. Отмечается, что сейчас ведут работы по выполнению проектно-сметной документации для инвестиционного проекта завода по созданию сдаточной базы. Абросимов добавил, что проектная организация выполнила инженерные изыскания, разработала архитектурные решения и разрабатывает технические решения. Работы ведут в рамках госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

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«Проводимая на заводе масштабная модернизация производства позволит начать постройку нового для завода типа кораблей, выполнение испытаний и сервисное обслуживание», — сказал собеседник агентства.

В сентябре генеральный директор «Северной верфи» Игорь Орлов сообщил, что фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 планируют передать Военно-морскому флоту России в 2023 году. Корабль станет первым штатным носителем гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон».

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