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14:59, 21 сентября 2023Наука и техника

ВМФ России получит фрегат «Адмирал Головко» в 2023 году

«Северная верфь»: фрегат «Адмирал Головко» планируют передать ВМФ РФ в 2023 году

Фото: Виктор Чумаков / РИА Новости

Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350, который построили на «Северной верфи», планируют передать Военно-морскому флоту (ВМФ) России в 2023 году. Об этом генеральный директор предприятия Игорь Орлов сообщил ТАСС.

«Мы ожидаем в середине октября возвращение корабля [на ревизию] после государственных испытаний. От месяца до полутора займет проведение ревизии. В этом году корабль планируется к сдаче», — сказал он в кулуарах Международной выставки и конференции «Нева-2023». Орлов отметил, что подготовка корабля была связана с множеством сложных вопросов, которые решаются.

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«Адмирал Головко» стал третьим кораблем проекта 22350. Фрегат получил универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14, позволяющий хранить и запускать ракеты «Оникс», «Калибр» или «Циркон».

Ранее в сентябре министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в 2023 году ВМФ страны получит еще 12 новых надводных и подводных кораблей, включая фрегат «Адмирал Головко» и атомный подводный крейсер «Красноярск».

В июне командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев рассказал, что испытания фрегата с управляемым ракетным вооружением «Адмирал Головко» проходят в плановом режиме.

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    Даниил Иринин
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