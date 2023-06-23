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19:07, 23 июня 2023Наука и техника

В России рассказали об испытаниях «Адмирала Головко»

Адмирал Моисеев: испытания фрегата «Адмирал Головко» проекта 22350 проходят планово
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виктор Чумаков / пресс-служба судостроительного завода «Северная верфь» / РИА Новости

Испытания новейшего фрегата с управляемым ракетным вооружением «Адмирал Головко» проекта 22350 проходят в плановом режиме, корабль примут в состав Северного флота России в 2023 году. Об этом командующий флотом адмирал Александр Моисеев рассказал ТАСС.

«Все планы в порядке. В этом году он будет принят в состав Северного флота», — сказал он на форуме-фестивале волонтеров «Арктика. Лед тронулся», отвечая на вопроc о том, как проходят испытания «Адмирала Головко» и когда он будет принят в состав флота.

«Адмирал Головко» — третий корабль проекта 22350. Фрегат спустили на воду в 2020 году. Корабль получил универсальный корабельный стрельбовый комплекс, который позволяет применять крылатые ракеты «Калибр-НК» или «Оникс», а в перспективе — гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».

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Ранее гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что передача фрегата «Адмирал Головко» флоту запланирована в ближайшее время.

В апреле ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что «Адмирал Головко» выполнит пуски крылатых ракет «Калибр-НК» и «Оникс» в ходе государственных испытаний в зоне ответственности Северного флота.

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    Даниил Иринин
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