В России рассказали об испытаниях «Адмирала Головко»

Адмирал Моисеев: испытания фрегата «Адмирал Головко» проекта 22350 проходят планово

Испытания новейшего фрегата с управляемым ракетным вооружением «Адмирал Головко» проекта 22350 проходят в плановом режиме, корабль примут в состав Северного флота России в 2023 году. Об этом командующий флотом адмирал Александр Моисеев рассказал ТАСС.

«Все планы в порядке. В этом году он будет принят в состав Северного флота», — сказал он на форуме-фестивале волонтеров «Арктика. Лед тронулся», отвечая на вопроc о том, как проходят испытания «Адмирала Головко» и когда он будет принят в состав флота.

«Адмирал Головко» — третий корабль проекта 22350. Фрегат спустили на воду в 2020 году. Корабль получил универсальный корабельный стрельбовый комплекс, который позволяет применять крылатые ракеты «Калибр-НК» или «Оникс», а в перспективе — гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».

Ранее гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что передача фрегата «Адмирал Головко» флоту запланирована в ближайшее время.

В апреле ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что «Адмирал Головко» выполнит пуски крылатых ракет «Калибр-НК» и «Оникс» в ходе государственных испытаний в зоне ответственности Северного флота.