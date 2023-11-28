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18:03, 28 ноября 2023Бывший СССР

На Украине объявили штормовое предупреждение

На всей территории Украины объявили штормовое предупреждение

Фото: State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Reuters

Из-за неблагоприятных погодных условий на всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Отмечается, что по всей территории республики был объявлен первый («желтый») уровень опасности. Синоптики предупредили о мощных порывах ветра до 15-25 метров в секунду и осадках, ожидающихся 29 ноября. По данным онлайн-карты гидрометцентра, уже в ночь на среду в западных областях Украины ожидаются вьюги и гололедица на дорогах.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал, что из-за урагана в республике лишились жизни десять и пострадали 23 человека. По словам руководителя ведомства, основной удар стихии пришелся на Киев, Одесскую, Николаевскую и Харьковскую области.

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      Георгий Нестеров
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