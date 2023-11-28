Бушевавший на юге России «шторм века» лишил жизни 10 человек на Украине

Ударивший по югу России ураган лишил жизни 10 человек на Украине

Из-за урагана, бушевавшего в том числе на юге России, на Украине лишились жизни 10 человек. Такую статистику в своем Telegram-канале привел министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Глава украинского МВД также сообщил, что из-за «шторма века», как называют его в прессе, пострадали еще 23 человека, включая детей. Основной удар стихии пришелся на Киев, а также Одесскую, Николаевскую и Харьковскую области.

Также в 11 регионах республики обесточены 411 населенных пунктов. Кроме того, в Николаевской и Кировоградской областях остаются перекрытыми восемь автомобильных дорог.

Из завалов силами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям было отбуксировано 1530 транспортных средств.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что причиной начала «шторма века» стало глобальное потепление. По словам синоптика, изменение климата проявляется не только в потеплении, но и в учащении и усилении экстремальных событий.