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19:32, 28 ноября 2023Бывший СССР

На Украине раскрыли подробности отравления жены главы ГУР

Экс-глава ГУР Кондратюк: жену Буданова отравили мышьяком и ртутью

Фото: Николай Лазаренко / Pool / Коммерсантъ

Экс-глава украинской разведки Валерий Кондратюк в эфире «Радио НВ» заявил, что жену действующего начальника Главного управления разведки республики (ГУР) Кирилла Буданова Марианну отравили мышьяком и ртутью.

По его словам, произошло отравление тяжелыми металлами, в результате анализов были обнаружены мышьяк и ртуть. Кондратюк отметил, что это коснулось не только супруги Буданова, но и нескольких сотрудников ведомства.

«Речь идет не об охранниках, которые находились рядом с женой Буданова, речь идет о не менее высокопоставленных лицах, руководителях отдельных направлений, которые ответственны за операции против России», — раскрыл он подробности.

28 ноября издание «Бабель» со ссылкой на источники в разведке сообщило об отравлении Будановой. На Украине было начато расследование о вероятном покушении на супругу главы разведки. Впоследствии представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил факт отравления.

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