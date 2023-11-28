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09:13, 28 ноября 2023Россия

Назван возможный срок восстановления разрушенного музея-аквариума в Севастополе

Директор аквариума в Севастополе заявил, что музей восстановят не раньше апреля
СюжетУраган в Сочи

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Музей-аквариум в Севастополе, который разрушил шторм, накрывший побережье Черного моря, восстановят не раньше апреля. Такие сроки назвал его директор Юрий Кравцов, пишет Telegram-канал «Mash на волне».

По его словам, на входе в музей оторвало железные ворота, внутрь волна забросила огромные валуны. Стихия разрушила часть кровли, из-за чего соленая вода затопила зал, где содержались пресноводные животные с четырех континентов.

Вода в аквариуме поднялась на полтора метра, рассказал директор музея, подчеркнув, что до приезда аварийных бригад сотрудники учреждения пытались своими силами бороться с подтоплениями. В последний раз музей был так разрушен в 1941 году.

Обрушившаяся на Севастополь непогода разрушила музей-аквариум. Основной удар стихии пришелся на третий зал музея, открытый в 1897 году. Кроме того, серьезный ущерб был нанесен Институту биологии южных морей, в котором пострадали несколько научных лабораторий. Затопление не пережили 800 животных, среди них 11 панцирных щук, которые жили в аквариуме 20 лет, и большие пираньи, находившиеся в музее 15 лет.

В Севастополе и некоторых районах Крыма из-за шторма действует режим ЧС. Ураган обрушился на Сочи, Новороссийск, Геленджик, а также на Ростовскую область, где действует режим повышенной готовности.

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      Анастасия Шейкина
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