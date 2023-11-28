Названа усиливающая удовольствие поза в сексе

Поза «крюк» усиливает удовольствие от секса и идеально подходит для мужчин с небольшим размером пениса, уверены специалисты компании, продающей интимные товары. Мнение экспертов приводит издание Daily Star.

По словам специалистов, в позиции «крюк» мужчина ложится на партнершу и перенаправляет вес тела на руки. В это время женщина кладет лодыжки ему на плечи, как бы образовывая своими ногами крюк. Чтобы достигнуть максимального удовольствия, эксперты советуют скрестить ступни на шее партнера.

Специалисты назвали эту позу идеальной для мужчин с небольшим пенисом, так как она обеспечивает глубокое проникновение, при котором как мужчина, так и женщина получают более яркие ощущения. Еще один плюс этой позиции, говорят специалисты, — это ее чувственность. Она позволяет партнерам постоянно сохранять визуальный контакт и ласкать друг друга.

Ранее сексолог Эмили Морс подсказала способы улучшить миссионерскую позицию. По ее мнению, секс в классической позе станет ярче, если использовать секс-игрушки, а также технику выравнивания.