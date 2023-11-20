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05:00, 20 ноября 2023Забота о себе

Сексолог назвала три способа улучшить миссионерскую позицию

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Эмили Морс назвала три способа, с помощью которых секс в миссионерской позе станет ярче и интереснее. Ее советы проводит Daily Star.

Первым способом улучшить ощущения при классической секс-позиции Морс назвала технику выравнивания. Она объяснила, что для выполнения этой техники мужчина должен расположить таз таким образом, чтобы при проникновении стимулировать клитор. Также, по мнению сексолога, усилить удовольствие помогут секс-игрушки. Она рекомендовала использовать вибрирующее кольцо на пенис, которое поможет сделать половой акт приятнее для обоих партнеров.

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Кроме того, для получения более ярких ощущений Морс посоветовала использовать лубриканты. По ее словам, этот тип товаров для взрослых усиливает возбуждение и позволяет ощутить новые эмоции от секса с проникновением.

Ранее мужчины с маленькими пенисами рассказали, как размер полового органа повлиял на их сексуальную жизнь и как они научились доставлять удовольствие женщинам. К примеру, 31-летний мужчина по имени Мэнни признался, что научился приносить удовольствие любовницам во время прелюдий.

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      Екатерина Улитина
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