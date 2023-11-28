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15:30, 28 ноября 2023Ценности

Названы самые надежные премиальные автомобили с пробегом

«Автотека»: Mercedes-Benz B-класс оказался самой надежной машиной с пробегом

Фото: Unsplash

Эксперты сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека» назвали самые надежные машины с пробегом из премиального сегмента за 2023 год. Пресс-релиз на эту тему попал в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что в рамках исследования специалисты проанализировали количество ремонтов и пробег автомобилей в возрасте до 10 лет. Звание самых беспроблемных транспортных средств уверенно удерживает марка Mercedes-Benz (B-класс, CLS-класс, M-класс). В пятерке рейтинга также оказались смарт-купе BMW 4 серия Gran Coupe и внедорожник Volvo V40 Cross Country.

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В то же время шестую строчку списка занял спортивный седан Volvo S60, а седьмую и восьмую — BMW 1 серии и Mercedes-Benz GLA-класс соответственно. Замыкали рейтинг самых надежных авто BMW 3 серия GT и Mercedes-Benz GLK-класс. Кроме того, в топ-20 вошли и машины британских производителей — хэтчбек MINI Cooper и внедорожники Land Rover Freelander и Discovery.

«Машины из представленного рейтинга не только выдерживают испытание временем, но и могут минимизировать заботы, связанные с их техническим обслуживанием», — отметил старший менеджер по развитию бизнеса в «Автотеке» Константин Болдырев.

В ноябре также перечислили наиболее бюджетных авто с пробегом. Среди отечественных моделей выделили весь модельный ряд АвтоВАЗа: Lada 2114, Lada 2107, Lada 2109, Lada Priora, LADA 2190 Granta, Lada Niva. В числе относительно свежих иномарок Солодовник отметил Volkswagen Polo, Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, Opel Astra, Honda Civic, Renault Megane и праворульные малолитражки Nissan и Toyota.

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      Карина ЧерныхМайя Пономаренко
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