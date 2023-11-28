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13:09, 28 ноября 2023Путешествия

Пассажирка под наркотиками попыталась открыть аварийный выход самолета в воздухе

Пассажирка Korean Air под наркотиками попыталась открыть дверь самолета в полете

Фото: Yuttapol Phetkong / Shutterstock / Fotodom

Пассажирка авиакомпании Korean Air несколько раз попыталась открыть дверь самолета в воздухе и угодила в полицию. Подробностями делится издание Korea JoongAng Daily.

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Нью-Йорка (США) в Инчхон (Южная Корея). Через десять часов полета 26-летняя пассажирка начала проявлять беспокойство и многократно пыталась открыть аварийный выход. Уточняется, что девушка находилась под воздействием наркотиков.

Бортпроводникам удалось усмирить дебоширку, а по прибытии в аэропорт ее задержала полиция. По данным источника, позже в ее крови выявили метамфетамин.

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Теперь пассажирке грозит до десяти лет тюремного заключения за попытку открыть аварийный выход, а также до десяти лет лишения свободы или штраф в 100 миллионов вон (6,8 миллиона рублей) за наркотики. В публикации подчеркивается, что гражданам Южной Кореи запрещено употреблять психотропные вещества, даже если они находятся в другой стране, где это разрешено.

Ранее австралийский турист спрятал кокаин в паспорте и попался в аэропорту Пхукета, Таиланд. В его документе нашли пластиковый пакетик с подозрительным белым порошком массой 0,17 грамма. Нарушитель заявил, что ничего не знал о запрещенном веществе в своих вещах.

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      Мария Борисова
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