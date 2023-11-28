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17:31, 28 ноября 2023Культура

Приговор писателю Глуховскому признали законным

Приговор заочно осужденному на 8 лет писателю Глуховскому признали законным

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Приговор писателю Дмитрию Глуховскому (признан в РФ иноагентом), который был заочно осужден на восемь лет колонии, признали законным. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд рассмотрел апелляцию защиты на приговор Глуховскому и постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу защиты — без удовлетворения», — говорится в заявлении суда.

Ранее писатель подал апелляционную жалобу на заочный приговор.

7 августа Глуховского признали виновным в распространении ложной информации о Вооруженных силах России и приговорили к 8,5 года. Суд запретил ему заниматься администрированием сайтов в интернете четыре года.

Процесс проходил заочно в связи с тем, что писатель скрылся от следствия за пределами страны и находится в международном розыске.

Дмитрий Глуховский известен как автор книги «Метро 2033» о Москве, пережившей ядерный взрыв. Среди других его работ — «Метро 2034», «Пост», «Метро 2035», а также «Будущее», «Текст» и «Сумерки».

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